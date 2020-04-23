Джиган проходит лечение в элитном оздоровительном комплексе "Вилла Плес" в Ивановской области

34-летний Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, проходит лечение в оздоровительном комплексе в Ивановской области. К рэперу приезжала жена 31-летняя Оксана Самойлова, но без детей, как сообщает "СтарХит".

Музыкант уже больше трех недель не выходит на связь с поклонниками. Его коллега и друг рэпер Гуф заявил, что Джиган находится на реабилитации. Оказалось, что супруг Самойловой действительно восстанавливает здоровье в частном центре «Вилла Плес» в деревне Шаляпино.

На сайте комплекса заявлено, что с 1 ноября 2019 года "Вилла Плес" закрыта на частное обслуживание. Оздоровительный комплекс и раньше посещали знаменитости, чтобы отдохнуть, помедитировать и улучшить самочувствие. А сейчас там наблюдаются те, у кого есть проблемы с запрещенными препаратами и деньги, чтобы оплатить проживание. Один день в «Вилла Плес» обходится Джигану в 100 тысяч рублей.

Рэперу запрещено выходить за территорию комплекса, а прогулка возможна только в сопровождении сотрудников. Однако в клинике есть все удобства, включая бассейн,сауну и пятиразовое детокс-питание. Кроме того, в распоряжении Джигана жилье площадью 130 квадратных метров.