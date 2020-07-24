Организованы дополнительные рейсы костромской «Ласточки» до Ярославля

Решения по запуску скоростного электропоезда между Москвой и Костромой удалось добиться губернатору Сергею Ситникову по итогам переговоров с руководством РЖД. Главу региона в этом вопросе поддержал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

На прошлой неделе состоялся первый рейс «Ласточки», который показал, что поезд действительно пользуется популярностью. Большая часть билетов на «Ласточку» была раскуплена на две недели вперед.

После рабочей встречи Сергея Ситникова с руководством РЖД было принято ещё одно важное для жителей региона решение – о запуске электропоезда до Ярославля и обратно. «Короткий» рейс будет действовать в режиме «выходного дня» – по пятницам, субботам и воскресеньям. Поезд следует до Ярославля 1 час 10 минут с остановкой в Нерехте и удобен как для костромичей, так и для туристов.

Отправка из Костромы – в 20.00, из Ярославля – в 21.36

«Ласточки» в комплектации «Премиум» (повышенной комфортности) будут курсировать 5-вагонными составами. В поезде пассажирам предложено три класса обслуживания: эконом, базовый и бизнес. Все пассажиры поезда могут воспользоваться бортовым мультимедийным порталом с большим объемом развлекательного контента и полезной информации.

Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку в том числе с низких платформ. В вагоне № 5 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Приобрести билеты на «Ласточки» сообщением Кострома – Ярославль можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Стоимость билета – от 462 рублей

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифные предложения. Например, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет стоимость билета будет снижена на 30 %, а при оформлении билетов по тарифу «туда-обратно» обратный билет обойдется покупателю дешевле на 20 %. Тариф «Больше пространства» позволяет одному пассажиру оформить проезд на двух смежных креслах со снижением стоимости второго места на 50 %, по тарифу «День рождения» пассажир-именинник с тремя сопровождающими может купить билеты со скидкой 30 % (при условии единовременной покупки). Также действуют льготы на проезд детей: школьникам предоставляется скидка 50 %, детям от 5 до 10 лет – скидка до 70 %, для детей до 5 лет проезд бесплатный.