Костромская, Ярославская и Ивановская области в числе 44 регионов Российской Федерации вошли в новый проект, разработанный Ростуризмом

Туристам, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах, выплатят частичную компенсацию расходов в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Туристы, купившие в период «грандиозной распродажи» тур по России от 5 дней получат возврат в размере до 20% от стоимости.

Схема получения бонуса очень проста. Туристу нужно зайти на сайт Ростуризма, в раздел Russia.travel и выбрать понравившееся предложение. Поездка оформляется и оплачивается только с использованием карты «Мир». Возврат средств на карту займёт от пяти минут до пяти дней. Полученный кешбэк освобождён от налогов, программа будет действовать весь год, начиная с августа.

На сайте Ростуризма будут размещены пакеты заинтересованных туроператоров (проживание и транспорт) и классифицированных гостиниц, отвечающих требованиям.

«Эффект - приток туристов, рост продаж в гостиничном бизнесе и общепите. Туристы смогут более выгодно для себя приезжать в регион на продолжительное время, в том числе, на загородные базы отдыха, получая там весь комплекс услуг и оздоровительных процедур. Для бюджета – это поступления налогов от транспортных компаний, гостиниц и ресторанов. Но главное – это положительный эффект для всей отрасли, предприниматели и организации имеют возможность более быстрыми темпами выйти на траекторию роста, восстановить объемы работы», - прокомментировал директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.