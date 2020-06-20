С 29 июня аэропорт Туношна возобновляет прямые рейсы в Сочи.

Улететь на популярный отечественный курорт из Ярославля можно будет на 100-местном лайнере компании Азимут. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам с вылетом из Ярославля в 11:20. Воспользоваться возможностью оказаться на Черном море всего через 2,5 часа можно будет до 23 октября 2020 года.



Южное направление – одно из приоритетных и крайне востребованных. 20 июня Ярославский аэропорт принял первых пассажиров рейса Симферополь - Ярославль. Полеты выполняются дважды в неделю - по средам и субботам из Ярославля и по вторникам и пятницам из столицы Крыма.



Напомним, что из Ярославского аэропорта также можно улететь в Санкт-Петербург, Казань и Краснодар, а со 2 августа - по всей маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» трансферными авиарейсами.



Подробная информация - в справочной аэропорта (4852) 43-18-00 или на официальном сайте аэропорта Туношна.