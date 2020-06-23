Угличский маслосырозавод запускает производство спортивного питания

Угличский сыродельно-молочный завод и АО «Управляющая компания «НИК «Развитие» начинают реализацию совместного проекта по производству спортивного питания из сыворотки. Намеченные планы участники бизнес-тандема обсудили с заместителем председателя Правительства Ярославской области Валерием Холодовым.

Валерий Холодов Заместитель председателя Правительства Ярославской области " Глубокая переработка молочной подсырной сыворотки на угличском заводе даст новый толчок для развития предприятия. Оно станет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, а натуральный белок найдет свое применение в спортивном, детском питании и косметологии. Также в регионе будут модернизированы и другие предприятия по производству сыров"



Угличский сыродельно-молочный завод входит в холдинг «АгриВолга». На предприятии с многолетней историей также идет модернизация производства по выпуску ESL-молока (длительного хранения), масла и кисломолочной продукции, натуральных сычужных сыров. Предусмотрено техническое обновление: ремонт всех оснований, кровли, внутренних и наружных сетей, отделка производственных помещений, улучшение дорожной сети, благоустройство территории, а также полная замена оборудования на участках приемки молока, производства творога, масла, сыра, фасовки кисломолочных продуктов.

Сейчас завод производит востребованную продукцию, в том числе молоко, кефир, сметану, творог, полутвердые сыры. Модернизация позволит расширить товарную линейку. Число сотрудников предприятия за последнее время увеличилось на треть – со 120 до 160 человек. В дальнейшем количество рабочих мест планируется нарастить до 360.

Средства на модернизацию в размере 1,8 миллиарда рублей были выделены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на условиях льготного кредитования.

Завершится процесс обновления предприятия осенью 2020 года. Из Чехии уже поставлено технологическое оборудование, в том числе для обработки сыворотки. Впереди – работы по его монтажу и запуску.



– Сегодня предприятие перерабатывает до 15 тонн молока в сутки. В 2021 году показатель увеличим до 75 тонн на производстве кисломолочной продукции и до 120 тонн – на производстве сыра с выпуском 4300 тонн продукта в год, – рассказал генеральный директор завода Андрей Молев.

