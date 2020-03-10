4 марта ювелирный дом АМЕТИСТ собрал своих друзей и партнеров на вечер, где впервые презентовали необычные украшения арт-лаборатории EPIC Jewellery. Фактуры и формы EPIC Jewellery поражают своим исполнением и притягивают взгляды.

Анна Минакова, креативный директор марки EPIC Jewellery, эксперт в области ювелирных украшений, журналист и геммолог, рассказала легко и увлеченно о эмансипации и феминизме в украшениях. Гости вечера получили ответы на вопросы: "Как роль женщины в обществе и мире влияла на моду, а та - на украшения? Почему мы теперь так редко носим броши? И что мы будем носить завтра?" и не только.