Ювелирный торговый дом "Аметист" организует закрытое мероприятие совместно с арт-лабораторией Epic Jewellery

4 марта в 18:00 в ювелирном центре Аметист пройдет праздничный вечер, посвященный прекрасному весеннему празднику 8 марта, где будут презентованы украшения ювелирной марки Epic Jewellery и будет поднята такая тема, как «Эмансипация и феминизм в украшениях. Как роль женщины в обществе влияла на моду, а та – на украшения? Почему мы теперь так редко носим броши? И что мы будем носить завтра?»

EPIC Contemporary Art Jewellery - креативный Российский бренд, основанный Захаром Борисенко в 2010 году. Первым штатным дизайнером марки стал Владимир Маркин (ранее EPIC был известен под именем «Ювелирная лаборатория MARKIN»), при этом с самого начала бренд сотрудничал с разными современными художниками.

EPIC Jewellery — это команда дизайнеров, геммологов и ювелиров с большим стажем, которые могут создать уникальное украшение на заказ: нарисовать эскиз, найти по-настоящему редкие — в том числе и инвестиционного качества — камни, идеально воплотить идею в материале. Все украшения EPIC Jewellery сложны в техническом исполнении. Многие из них — трансформеры. Элементы серег и колье открываются, камни движутся по полозьям кольца, броши оснащены секретными механизмами или как в кольце «Спираль» — по золотой спирали перекатываются миниатюрные шарики.

В 2017-м креативным директором марки стала эксперт в области ювелирных украшений, известный журналист и геммолог Анна Минакова. Девушка ведет непрерывную работу в области лекций и тематических мероприятий для клиентов ведущих ювелирных и часовых марок, таких как Cartier, Van Cleef & Arpels, Bulgari, Chopard, Tiffany & Co., IWC, Parmigiani, Audemars Piguet, а также является автором книг по ювелирному и часовому искусству.

На мероприятии Анна расскажет про эмансипацию и феминизм в украшениях. Как роль женщины в обществе влияла на моду, а та — на украшения? Что такое «танцующее колье»? Почему мы теперь так редко носим броши? Что мы будем носить завтра?

Посетить мероприятие, примерить украшения Epic Jewellery, познакомиться с Анной Минаковой лично можно будет 4 марта 2020 в 18:00 в Костроме, ул. Советская, 7. И уже на следующий день двери ювелирного центра Аметист будут открыты для проведения клиентского дня совместно с маркой Epic Jewellery.