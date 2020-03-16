Все гениальное просто

Известная телеведущая Елена Летучая открыла в Ярославле свой pop-up shop и рассказала, почему она решила создать собственную коллекцию одежды и где черпает вдохновение.
Все началось с открытия «Летучего магазина», который появился после того, как телеканал «Пятница» выпустил футболки с моим изображением для московского сезона «Ревизорро». Мне не очень понравилось качество этих футболок, и я решила, что мои поклонники заслуживают лучшего. Мы придумали интересные принты из серии «Дома не убираю» и «Вижу ваши грязные мысли», нанесли их на качественные майки и открыли магазин, чтобы все могли их купить. Позже к футболкам добавились свитшоты, а через какое-то время встал вопрос что делать с магазином. Вариантов было два: или расширять ассортимент, или утилизировать остатки товара.
В тот момент я как раз думала, почему в магазинах так трудно найти простые базовые вещи: хорошее черное платье, качественные велосипедки или стильное боди. И мне пришла в голову мысль: хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сама! Так появилось мое первое боди с открытой спиной: я сама его «нарисовала», сделала и стала носить. А после того, как несколько моих подруг попросили сделать им такое же, я подумала, что можно попробовать выставить эту модель в своем магазине.
Кроме боди с открытой спиной, я сделала короткую юбку и парочку топов — это были первые вещи, которые появились на полках «Летучего магазина». И их начали покупать! Тогда я начала разрабатывать вещи, которых мне самой не хватало, и выставлять их на продажу. А после того, как стало понятно, что мои работы пользуются спросом, мне показалось, что создать базовую коллекцию – отличная идея.
Давайте сразу внесем ясность: я не дизайнер и не считаю себя дизайнером. Основной моей деятельностью всегда будет телевидение – продюсирование и ведение авторских передач. Создание одежды для меня — хобби, своеобразная отдушина и еще одно направление, в котором я могу реализоваться. Но мне очень нравится рисовать лекала и что-то шить. Для меня этот процесс не только и не столько бизнес, хотя магазины, конечно, приносят прибыль. Уникальность моей истории в том, что все свои вещи я делаю для себя! И мне нравится, что они нравятся другим людям.
После того, как я выпустила свою коллекцию, мне позвонила подруга – известный дизайнер из Италии – и сказала: «Мне нужно твое черное платье и твои боди. Мы давно пытались запустить такие вещи в своих коллекциях, но поняли, что лучше отталкиваться от личности!» Я была в восторге от такого признания!
Когда ты делаешь вещи для себя, невозможно «экономить» на качестве – мне кажется, невозможно придумать более надежную гарантию. Я очень дорожу своей репутацией и не позволю себе ни продавать, ни рекламировать товары, которыми бы не стала пользоваться сама.
Честно признаюсь: вдохновение я черпаю из собственных нужд. Обычно это происходит так: я вижу на ком-то вещь и думаю, как можно доработать, чтобы носить самой с удовольствием. Потому что я еще раз повторюсь: все вещи я создаю для себя, и они должны нравиться мне! Казалось бы, что можно придумать нового, создавая базовые черные вещи? Но у меня есть миллион идей, как можно поиграть с вырезами у платья, как подрезать рукав, как сделать несколько интерпретаций платья-водолазки. Алгоритм создания моих вещей простой: я все придумываю, рисую, а потом производственный отдел делает несколько образцов, и тот, что понравится мне больше всего идет в серию.
В моих магазинах нет сложносочиненных моделей — я делаю простую и удобную одежду. Однажды я искала для себя простую качественную юбку и нашла ее только в бутике Dior. Представляете себе, сколько она стоила? Теперь такую юбку можно найти в «Летучем магазине» и каждая девушка или женщина может себе позволить ее купить. Для меня это очень важно! Хорошее качество в сочетании с доступностью – это политика наших магазинов. Мы снижаем собственную прибыль, варьируем тканями, но средняя стоимость любого платья в моей коллекции не превышает девять тысяч рублей.
После того, как мы организовали показ на Неделе моды в Москве, который пришлось готовить в сжатые сроки, я получила предложение открыть сразу пять поп-апов. Из-за моего напряженного графика и желания лично контролировать все процессы, количество магазинов сократилось до трех: кроме Ярославля мы открылись в Краснодаре и Сочи. Для меня это первый опыт в фэшн-сфере. Пока мы осторожно делаем первые шаги,
отрабатываем процессы и механику, а потом может быть продолжим захват мира:предложения по расширению есть.
Конечно, для меня очень приятно открыть магазин в родном городе. Трудно передать ощущения, когда идешь по улице Андропова, видишь свои платья в огромной красивой витрине и думаешь: «А представляла ли ты себе когда-то, что в центре Ярославля откроется твой магазин?»
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