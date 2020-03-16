Все гениальное просто

Давайте сразу внесем ясность: я не дизайнер и не считаю себя дизайнером. Основной моей деятельностью всегда будет телевидение – продюсирование и ведение авторских передач. Создание одежды для меня — хобби, своеобразная отдушина и еще одно направление, в котором я могу реализоваться. Но мне очень нравится рисовать лекала и что-то шить. Для меня этот процесс не только и не столько бизнес, хотя магазины, конечно, приносят прибыль. Уникальность моей истории в том, что все свои вещи я делаю для себя! И мне нравится, что они нравятся другим людям.



После того, как я выпустила свою коллекцию, мне позвонила подруга – известный дизайнер из Италии – и сказала: «Мне нужно твое черное платье и твои боди. Мы давно пытались запустить такие вещи в своих коллекциях, но поняли, что лучше отталкиваться от личности!» Я была в восторге от такого признания!



Когда ты делаешь вещи для себя, невозможно «экономить» на качестве – мне кажется, невозможно придумать более надежную гарантию. Я очень дорожу своей репутацией и не позволю себе ни продавать, ни рекламировать товары, которыми бы не стала пользоваться сама.

Честно признаюсь: вдохновение я черпаю из собственных нужд. Обычно это происходит так: я вижу на ком-то вещь и думаю, как можно доработать, чтобы носить самой с удовольствием. Потому что я еще раз повторюсь: все вещи я создаю для себя, и они должны нравиться мне! Казалось бы, что можно придумать нового, создавая базовые черные вещи? Но у меня есть миллион идей, как можно поиграть с вырезами у платья, как подрезать рукав, как сделать несколько интерпретаций платья-водолазки. Алгоритм создания моих вещей простой: я все придумываю, рисую, а потом производственный отдел делает несколько образцов, и тот, что понравится мне больше всего идет в серию.