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Официальное открытие магазина Елены Летучей в Ярославле

10 декабря  в 19.00 на карте лучших магазинов Ярославля появится  новая модная точка.

В  пространстве бутика La Vetrina, тот что на ул. Андропова 25/9, откроется pop up store by Elena Letuchaya.    В поисках идеальных вещей для себя, Елена создала модный проект для всех: линейку базовой одежды, которая должна быть в каждом гардеробе. Сочетая эти вещи между собой, дополняя их различными аксессуарами легко составить стильный и запоминающийся образ и для особого торжества,  и шикарный повседневный лук. 
 

Дресс –код мероприятия: casual сhic. Приходите на встречу с Еленой и участвуйте в розыгрыше призов.

 

ЖуковаЛВ,
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