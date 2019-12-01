Официальное открытие магазина Елены Летучей в Ярославле

10 декабря в 19.00 на карте лучших магазинов Ярославля появится новая модная точка.

В пространстве бутика La Vetrina, тот что на ул. Андропова 25/9, откроется pop up store by Elena Letuchaya. В поисках идеальных вещей для себя, Елена создала модный проект для всех: линейку базовой одежды, которая должна быть в каждом гардеробе. Сочетая эти вещи между собой, дополняя их различными аксессуарами легко составить стильный и запоминающийся образ и для особого торжества, и шикарный повседневный лук.



Дресс –код мероприятия: casual сhic. Приходите на встречу с Еленой и участвуйте в розыгрыше призов.