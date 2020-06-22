На Международном кинофестивале имени Андрея Тарковского «Зеркало» состоится мировая премьера в конкурсном показе

Одним из участников конкурсной программы кинофестиваля "Зеркало" станет мировая премьера фильма Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака». Полнометражная картина, снятая в Петербурге на собственные средства автора, стала кинодебютом фотохудожницы Юлдус Бахтиозиной. Кинокартина стала вторым российским фильмом, участвующим в конкурсной программе, наряду с фильмом «Бабай» режиссера Артема Айсагалиева.

Юлдус Бахтиозина в 2014 году стала первым спикером от России на международной конференции TED, была участницей проекта BBC «100 женщин, меняющих мир к лучшему» и стала лучшим молодым фэшн-фотографом 2016 года по версии итальянского Vogue. Ее работа «Дочь рыбака» - это второй российский фильм в конкурсной программе “Зеркала”, где представлены фильмы из Чехии, Нидерландов, Греции, Аргентины, Мексики, Великобритании, Индии. Иностранные участники конкурса “Зеркала” были представлены на авторитетных смотрах в Роттердаме, Локарно, Берлине и на кинофестивале “Сандэнс”.

Отметим, на фестивале наряду с экспертным жюри, состоящим из мастеров кино, снова задействуют второе, молодежное жюри. Молодые кинокритики в возрасте до 35 лет по сложившейся традиции будут работать на фестивале - свой «голос» они присудят и вручат в формате онлайн.

Напомним, что в этом году кинофестиваль «Зеркало» пройдет 25-30 июня 2020 года в новом онлайн-формате.