На сайте госзакупок объявлен поиск подрядчика для реконструкции крупной дороги в Ярославле

В Ярославле власти решили расширять дорогу на Ленинградском проспекте от улицы Волгоградской до улицы Строителей. Деньги на разработку проекта будут выделены из городского бюджета. Проект должен быть закончен к 31 августа 2021 года, а стоимость закупки составила почти 22 миллиона рублей.

Блогер и урбанист Илья Варламов уверен, что эти траты лишние — этот проект, по его мнению, не станет толчком для развития города и даже наоборот усугубит ситуацию. Подробности он изложил в своём посте под названием «Жаль Ярославль. Хороший город был».