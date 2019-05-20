Без рук и ног: в Иваново приехал известный велопутешественник

У Алексея Костюченко нет ни рук, ни ног. Однако он – велопутешественник. Новый маршрут 60-летнего «пилигрима» пролегает через Иваново в Адлер – на фестиваль культуры и спорта «Пара-Арт».

Эта поездка из Санкт-Петербурга на юг России – уже очередное приключение Алексея Костюченко. Его первое путешествие было из северной столицы во Владивосток. Тогда за 447 дней он преодолел 10.347 километров. Из конечной точки потом вылетел в Самару, и оттуда снова на своих четырех – 1.200 километров до Волгограда.

Фото: Светлана Широких

Алексей Костюченко выдвинулся в Адлер в середине апреля. Сейчас преодолел более 900 километров. Как всегда, едет на хэндбайке – специальном велосипеде с ручным управлением. В дороге удается делать фотографии и видео, часто останавливается возле церквей. На своей странице во «ВКонтакте» Алексей рассказывает о том, как у него дела в пути.

Сама история путешествий для Алексея Костюченко началась около 20 лет назад с бытовой драмы. Однажды в Сургуте он потерял кошелек. Расстроился и вышел на улицу выпить. Алкогольный сон случился в 50-градусный мороз. Врачи ампутировали конечности, а Алексей затем решил в корне изменить свою жизнь. Даже начал писать стихи.

Дорога – жизнь, колёса – ноги,

Покуда силы есть кручу

Педали новых технологий

И на лишенья не ропщу.

Отметим, за последние две недели Алексей Костюченко побывал также в Ярославле и Костроме.