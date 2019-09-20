В Ярославле две недели будет идти фестиваль «Некрасовка. Новый сезон»

Фестиваль «Некрасовка. Новый сезон» в Ярославской библиотеке имени Некрасова представит серию разноплановых событий в первые две недели октября. Среди них лекции одного из ведущих театроведов страны Павла Руднева и основателя первой в России библиотеки комиксов, директора известного международного фестиваля «КомМиссия» Александра Кунина.

Выступление Руднева будет посвящено эволюции представления о «герое нашего времени» в современной российской пьесе. Кунин расскажет об истории комиксов в России. Мастер-класс по их созданию проведет художник Рафаэль Тер-Степанов.

Помимо этого, в программе «Некрасовки» – мастер-классы по скорочтению, работе с текстами и запоминанию прочитанного, а также составлению карты мыслей. Пройдет открытый микрофон – все желающие смогут прочитать стихи любимых авторов. Будет ярмарка книг и гаражная распродажа комиксов. Литературный спектакль по комедии Чехова «Предложение» сыграют в библиотеке артисты ТЮЗа. Школьники и студенты смогут принять участие в игре по эффективному поведению на рынке труда.