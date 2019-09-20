В Ярославле две недели будет идти фестиваль «Некрасовка. Новый сезон»
Фестиваль «Некрасовка. Новый сезон» в Ярославской библиотеке имени Некрасова представит серию разноплановых событий в первые две недели октября. Среди них лекции одного из ведущих театроведов страны Павла Руднева и основателя первой в России библиотеки комиксов, директора известного международного фестиваля «КомМиссия» Александра Кунина.
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Павел Руднев. Фото: личная страница в Facebook
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Александр Кунин. Фото: личная страница во «Вконтакте»
Выступление Руднева будет посвящено эволюции представления о «герое нашего времени» в современной российской пьесе. Кунин расскажет об истории комиксов в России. Мастер-класс по их созданию проведет художник Рафаэль Тер-Степанов.
Помимо этого, в программе «Некрасовки» – мастер-классы по скорочтению, работе с текстами и запоминанию прочитанного, а также составлению карты мыслей. Пройдет открытый микрофон – все желающие смогут прочитать стихи любимых авторов. Будет ярмарка книг и гаражная распродажа комиксов. Литературный спектакль по комедии Чехова «Предложение» сыграют в библиотеке артисты ТЮЗа. Школьники и студенты смогут принять участие в игре по эффективному поведению на рынке труда.
«Новый сезон призван познакомить новых читателей с самой крупной библиотекой области, а для наших постоянных пользователей открыть библиотеку с новой стороны. Мы постарались создать программу такой, чтобы она отражала возможности библиотеки: здесь и мастер-классы, направленные на личностное развитие, и рассказ об образовании в России и за рубежом, и клубный день, в ходе которого участники смогут не только познакомиться с клубами, действующими на территории библиотеки, но и стать их полноправными членами. Особое внимание обращают на себя наши московские гости», – рассказал изданию «Собака.ru» один из организаторов Иван Сычев.
В названии фестиваля можно увидеть своеобразный ребрендинг. Все чаще научная библиотека обращается к именованию «Некрасовка».
«Сложно назвать это каким-то тотальным и необратимым ребрендингом. Все-таки у нас есть официальный монолит – "Областная научная библиотека имени Н. А. Некрасова", который мы активно используем и столь же бережно храним от внутренних перестановок. "Некрасовка" – это продолжение тренда в библиотечном нейминге. В этом плане мы встаем в один ряд с коллегами из "Ленинки", "Гоголевки", "Пушкинки" и многих других», – отметила Виктория Смирнова, заведующая организационно-массовым отделом.
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что летом библиотека им. Некрасова провела фестиваль «Книжное обострение». В Ярославль тогда приехал писатель Александр Снегирев, который в интервью «Собака.ru» отметил, что плохой читатель – это трус.
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