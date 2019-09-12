Зарплаты костромичей ощутимо выросли, согласно статистике
Средняя зарплата в Костромской области – 30.919 рублей в месяц. Она выросла на 14,7%. Данные за первую половину 2019 года опубликовал Костромастат.
Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний заработок жителей региона вырос примерно на 4,5 тысячи рублей.
Высокие зарплаты в Костромской области у финансистов – в 5 раз больше, нежели у всех остальных. Кроме того, у тех, кто занят в производстве, передаче и распределении электроэнергии – в полтора раза.
На 45% меньше, чем в среднем костромичи, получают сотрудники гостиниц и общепита. На 41% – работники на производствах одежды. Невысокие доходы в розничной торговле, на почте и в сельском хозяйстве.
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Инфографика: Костромастат
Ранее «Собака.ru» рассказывала, что высокие зарплаты, согласно статистике, обнаружились у костромских врачей и педагогов – в районе 50 тысяч рублей в месяц. Тогда эти цифры возмутили жителей региона.
– Проработала преподавателем очень много лет. Высшая категория, две ставки, классное руководство, кружок, проверка тетрадей, зав.кабинетом, еще ряд дополнительных оплачиваемых нагрузок; череда мероприятий, победы на конкурсах, грамоты, благодарственные письма и т.д. На работе практически жила, нагрузка сумасшедшая была. Зарплата не достигала даже 20-ти тысяч рублей, – написала в сообществе «Кострома» во «Вконтакте» Ника Ланская.
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