Зарплаты костромичей ощутимо выросли, согласно статистике

Средняя зарплата в Костромской области – 30.919 рублей в месяц. Она выросла на 14,7%. Данные за первую половину 2019 года опубликовал Костромастат.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года средний заработок жителей региона вырос примерно на 4,5 тысячи рублей.

Высокие зарплаты в Костромской области у финансистов – в 5 раз больше, нежели у всех остальных. Кроме того, у тех, кто занят в производстве, передаче и распределении электроэнергии – в полтора раза.

На 45% меньше, чем в среднем костромичи, получают сотрудники гостиниц и общепита. На 41% – работники на производствах одежды. Невысокие доходы в розничной торговле, на почте и в сельском хозяйстве.