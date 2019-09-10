Владимир Путин наградил костромского адвоката медалью

Президент России подписал указ о награждении адвоката из Костромы Александра Шибаева медалью «За спасение погибавших». В марте он пришел на помощь трем подросткам, которые тонули подо льдом на Волге.

Указ Владимира Путина опубликован сегодня. Александр Шибаев – в прошлом боец ОМОНа и спецназа. Проезжал мимо двух девушек и молодого человека, которые оказались в воде, решив перейти реку по тонкому льду около моста через Волгу. Всем – 15-16 лет.

Шибаев достал лежавшую в багажнике «ватрушку» и на ней отправился к ребятам. Жена вызвала спасателей. Пытаясь вызволить изо льда школьников, они все вместе оказали в холодной воде. Однако специалисты прибыли вовремя. Подростки затем попали в больницу, проведя в ледяной реке более 15 минут.