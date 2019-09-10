Миссис Ярославль хочет работать чьим-нибудь личным водителем
Обладательница титула «Миссис Ярославль» хочет работать личным водителем. О поиске работы Наталья Куликова написала на своей странице во «ВКонтакте». Сообщает, что настроена серьезно и рассказала о своих преимуществах.
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Фото со страницы Натальи Куликовой во «ВКонтакте»
Стаж вождения Натальи – 18 лет без перерывов. За это время она не попадала в аварии. Резюме готова отправить на почту заинтересованному лицу.
– Ответственная, пунктуальная, коммуникабельная, с хорошим чувством юмора, легка на подъем и за любой кипишь, даже за голодовку, – пишет соискательница на должность личного водителя. – Дочь гаишника, титулованная Миссис Ярославль доставит вас в любое место без лишних слов. Быстро и качественно на вашем авто бизнес-класса.
Указывает, что трудовой стаж ее большой – имеет навыки в строительной и банковской сферах. Работала в продажах и секретарем. Готова сесть за руль в униформе «Миссис Ярославль».
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Фото со страницы Натальи Куликовой во «ВКонтакте»
Наталья Куликова стала «Миссис Ярославль» в 2013 году, а вскоре выиграла Гран-при «Миссис Россия» и Gran Prix Queen of the planet. Сейчас является организатором конкурсов «Миссис Ярославль», а также «Гранд Миссис Ярославль» и «АвтоЛедиШоуЯрославль».
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