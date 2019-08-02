Ярославская птицефабрика выплатит «Студии Артемия Лебедева» 400 тысяч рублей

Птицефабрика «Волжанин» выплатит 400 тысяч рублей «Студии Артемия Лебедева». Таков итог мирового соглашения между сторонами. Ранее компания дизайнера подала в суд на ярославского производителя за то, что он нелегально использует на упаковках с яйцами шрифт «Клементина».

Этой весной Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел иск. По итогам разбирательств было решено, что «Волжанин» должен выплатить «Студии Артемия Лебедева» 350 тысяч рублей, вместо изначально требуемого миллиона. В июле было утверждено уже мировое соглашение на сумму 400 тысяч.

Артемий Лебедев – один из самых известных российских дизайнеров. «Волжанин» – одна из крупнейших птицеводческих компаний.