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Ярославская птицефабрика выплатит «Студии Артемия Лебедева» 400 тысяч рублей

Птицефабрика «Волжанин» выплатит 400 тысяч рублей «Студии Артемия Лебедева». Таков итог мирового соглашения между сторонами. Ранее компания дизайнера подала в суд на ярославского производителя за то, что он нелегально использует на упаковках с яйцами шрифт «Клементина». 

Этой весной Арбитражный суд Ярославской области рассмотрел иск. По итогам разбирательств было решено, что «Волжанин» должен выплатить «Студии Артемия Лебедева» 350 тысяч рублей, вместо изначально требуемого миллиона. В июле было утверждено уже мировое соглашение на сумму 400 тысяч.

Артемий Лебедев – один из самых известных российских дизайнеров. «Волжанин» – одна из крупнейших птицеводческих компаний. 

  • Тест-драйв шрифта «Клементина». Скриншот с сайта «Студии Артемия Лебедева»

  • Образец упаковок, представленных на сайте производителя

Напомним, «Собака.ru» рассказывала, что недавно Артемий Лебедев сравнил костромских и арабских женщин, говоря о том, что жизнь людей в разных странах примерно одинаковая.

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Автор: ysobolev
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