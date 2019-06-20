В Костромской области стали делать меньше украшений

Объем производства ювелирных изделий и бижутерии в Костромской области снизился на 9,2% с начала года. Такие данные сегодня опубликовал Костромастат. На 6% меньше в регионе стали выпускать пищевых продуктов. Самый существенный спад наблюдается в металлургическом производстве – 32,4%.

Стоит отметить, что в целом костромская промышленность показала существенный рост – на 13,9% по сравнению с январем-маем 2018 года. Например, в регионе стали больше добывать полезных ископаемых – на 18,7%. Однако это лишь 0,2% всего промышленного объема. Наибольшая доля остается у обрабатывающих производств – 73,5%.

Отметим, ранее «Собака.ru» приводила данные Костромастата относительно медицинской сферы. Так, на каждые 10 тысяч человек в Костромской области – 38 врачей.