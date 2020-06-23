С 1 июля 2020 года костромичи смогут применять новый налоговый режим для самозанятых

С 1 июля 2020 года костромичи смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых и использовать льготную систему налогообложения. Переход на новый налог является добровольным. Регистрацию можно пройти, не выходя из дома, в режиме онлайн, информируют налоговые органы.

Налог на профессиональный доход вводится в регионах России с 1 января 2019 года. С 1 июля к проекту подключается и Костромская область. Соответствующий закон подписал губернатор Сергей Ситников.

Новый налоговый режим предоставляет возможность гражданам, работающим на себя, легализовать деятельность с минимальными издержками, оплачивая невысокий налог и не рискуя получить штраф за незаконное предпринимательство. При этом они включаются в систему медицинского страхования и могут претендовать на предоставление мер государственной поддержки.

Льготным режимом смогут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают платные услуги или продают товары без привлечения наемных работников. Это, в частности, граждане, продающие продукцию собственного производства, занимающиеся репетиторством, оказывающие косметические и парикмахерские услуги на дому, занимающиеся ремонтом квартир, ведущие мероприятий и др. Они смогут платить налог с доходов от этой деятельности по льготной ставке. Если самозанятый оказывает услуги физическим лицам, то ставка налога составит 4%, если юридическим лицам либо ИП - 6%.

На новый режим смогут перейти физические лица и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 2,4 млн рублей. При этом льгота не распространяется на предпринимателей, которые занимаются перепродажей товаров, либо продают подакцизные товары.

Переход на новый налог является добровольным. Зарегистрироваться можно онлайн, без посещения налогового органа, через мобильное приложение «Мой налог». Зарегистрироваться в нем можно несколькими способами – с помощью ИНН и пароля от личного кабинета налогоплательщика, логина и пароля от единого портала госуслуг, сканкопий паспорта и фотографии самозанятого.

Приложение рассчитывает сумму налога, автоматически применяя сумму налогового вычета в размере 10 тысяч рублей. Подробная информация о новом льготном режиме размещена в специализированном разделе сайта федеральной налоговой службы.