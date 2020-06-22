Сегодня, в День памяти и скорби, в 12.15 пройдёт Всероссийская минута молчания

В День памяти и скорби костромичи, ярославцы и ивановцы вместе со всей страной смогут принять участие во Всероссийской минуте молчания памяти тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Минута памяти и скорби пройдет одновременно по всей России в 12.15 по московскому времени.

За время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР. Защищать свободу и независимость Отечества ушли более 228 тысяч жителей Костромской области, 116 тысяч из них не вернулись домой.

В память о них и всех тех, кто отдал своё здоровье и жизнь за счастье будущих поколений, за свободу и независимость своей Родины, по всей стране в 12.15 на одну минуту наступит тишина. Люди склонят головы и вспомнят родных и близких, которые сражались на фронтах самой кровопролитной войны 20 века.

В это время прервется вещание телевидения и радио, приостановят работу предприятия и организации, где это допускает технологический цикл, остановится общественный и личный автотранспорт.

К минуте молчания и скорби присоединятся все, кто помнит и ценит героев нашей страны, приближавших Великую Победу.

Минуту молчания объявит теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный артист СССР Игорь Кириллов.