Ювелирная фабрика KLONDIKE и дилерский центр "Кострома-Лада-Сервис" призывают костромское бизнес-сообщество оказать помощь в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 27 апреля, костромская ювелирная фабрика KLONDIKE совместно с дилерским центром «Кострома-Лада-Сервис» посетили Окружную больницу Костромского округа № 2 для передачи благотворительной помощи медицинскому персоналу и пациентам больницы. Больнице были предоставлены халаты для медработников, медицинские функциональные кровати, медицинские матрасы, а также постельные принадлежности.

Сегодня в это непростое для всех время власть и бизнес должны объединиться, чтобы вместе помочь людям, больным коронавирусом, и учреждениям здравоохранения, задействованным в этой борьбе. Именно поэтому ювелирная фабрика KLONDIKE и дилерский центр «Кострома-Лада-Сервис» своим примером призывают костромское бизнес-сообщество не наблюдать за происходящим со стороны, а по возможности оказать посильную помощь врачам и зараженным пациентам.