К рыбинскому космонавту Алексею Овчинину на МКС прибыли коллеги
Космонавт из Ярославской области Алексей Овчинин сегодня утром встретил на МКС своих коллег. На орбитальную станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Все они успешно пристыковались и перешли на борт, сообщает Роскосмос.
До этого, с 24 июня, на станции были трое – командир экспедиции Алексей Овчинин из города Рыбинска, а также астронавты НАСА Тайлер Хейнг и Кристина Кук. Теперь участников шестеро – полный состав.
В такой численности они пробудут на Международной космической станции до октября. Выполнят ряд исследований и экспериментов, будут поддерживать работоспособность станции и оснащать ее оборудованием.
Добавим, что стыковку космического корабля к орбитальной станции снял с земли наблюдатель британский наблюдатель Мартин Льюис. Видео он поделился в Twitter.
Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!— Martin Lewis (@SkyInspector) 21 июля 2019 г.
Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD
Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что Алексей Овчинин оказался на МКС лишь со второй попытки – первый полет закончился аварией и катапультированием экипажа. А в конце мая рыбинец впервые вышел в открытый космос.
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