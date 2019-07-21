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К рыбинскому космонавту Алексею Овчинину на МКС прибыли коллеги

Космонавт из Ярославской области Алексей Овчинин сегодня утром встретил на МКС своих коллег. На орбитальную станцию прибыли россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган. Все они успешно пристыковались и перешли на борт, сообщает Роскосмос.

  • Фото: Роскосмос. Алексей Самокутяев

  • Алексей Овчинин. Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

До этого, с 24 июня, на станции были трое – командир экспедиции Алексей Овчинин из города Рыбинска, а также астронавты НАСА Тайлер Хейнг и Кристина Кук. Теперь участников шестеро – полный состав.

В такой численности они пробудут на Международной космической станции до октября. Выполнят ряд исследований и экспериментов, будут поддерживать работоспособность станции и оснащать ее оборудованием. 

Добавим, что стыковку космического корабля к орбитальной станции снял с земли наблюдатель британский наблюдатель Мартин Льюис. Видео он поделился в Twitter.

 

Напомним, ранее «Собака.ru» рассказывала, что Алексей Овчинин оказался на МКС лишь со второй попытки – первый полет закончился аварией и катапультированием экипажа. А в конце мая рыбинец впервые вышел в открытый космос

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Автор: ysobolev
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