К рыбинскому космонавту Алексею Овчинину на МКС прибыли коллеги

До этого, с 24 июня, на станции были трое – командир экспедиции Алексей Овчинин из города Рыбинска, а также астронавты НАСА Тайлер Хейнг и Кристина Кук. Теперь участников шестеро – полный состав.

В такой численности они пробудут на Международной космической станции до октября. Выполнят ряд исследований и экспериментов, будут поддерживать работоспособность станции и оснащать ее оборудованием.

Добавим, что стыковку космического корабля к орбитальной станции снял с земли наблюдатель британский наблюдатель Мартин Льюис. Видео он поделился в Twitter.

Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!

Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD