Как Квентин Тарантино оказался в Ярославле

Последнюю неделю в Ярославле продолжают поддерживать популярный российский интернет-тренд с фотографиями Квентина Тарантино. Сегодня режиссер оказался в библиотеке имени Некрасова. Таким образом в учреждении рассказали о ремонте в отделе краеведения.

Фото: Ярославская областная библиотека им. Некрасова

Судя по реакции пользователей, тренд до сих пор актуален. Он появился после приезда режиссера в Москву. Эмоциональная реакция Тарантино в ходе экскурсии по музеям Кремля, которую для него провел Министр культуры России Владимир Мединский, стала поводом для создания многочисленных коллажей.

Фото: Министерство культуры РФ

Так, создатель культовых фильмов появился у знака въезда в Ярославль, за которым отсутствует дорога.

После была опубликована фотоподборка, где Тарантино уже гуляет по столице «Золотого кольца».

Фото: Visit Yaroslavia

Затем режиссер побывал в студии телеканала «Первый Ярославский».

Фото: «Первый Ярославский»