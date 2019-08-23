Как Квентин Тарантино оказался в Ярославле
Последнюю неделю в Ярославле продолжают поддерживать популярный российский интернет-тренд с фотографиями Квентина Тарантино. Сегодня режиссер оказался в библиотеке имени Некрасова. Таким образом в учреждении рассказали о ремонте в отделе краеведения.
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Фото: Ярославская областная библиотека им. Некрасова
Судя по реакции пользователей, тренд до сих пор актуален. Он появился после приезда режиссера в Москву. Эмоциональная реакция Тарантино в ходе экскурсии по музеям Кремля, которую для него провел Министр культуры России Владимир Мединский, стала поводом для создания многочисленных коллажей.
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Фото: Министерство культуры РФ
Так, создатель культовых фильмов появился у знака въезда в Ярославль, за которым отсутствует дорога.
После была опубликована фотоподборка, где Тарантино уже гуляет по столице «Золотого кольца».
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Фото: Visit Yaroslavia
Затем режиссер побывал в студии телеканала «Первый Ярославский».
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Фото: «Первый Ярославский»
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