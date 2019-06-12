«Википедия» посвятит неделю Костромской области

Участники «Википедии» сконцентрируют силы на написании статей о Костромской области. Ей будет посвящен проект «Неделя европейских регионов». Она пройдет с 17 по 23 июня.

В рамках недели авторы будут создавать новые статьи. Например, о культуре и истории региона, а также улучшать уже имеющиеся. Поводом для старта тематической недели стала ситуация, когда в русскоязычной «Википедии» представлено меньше информации о Костромской области, чем на других интернет-ресурсах.

– Каждому, написавшему в рамках недели Костромской области не менее четырнадцати статей (чем больше, тем лучше), на память об участии в неделе будет вручен «Орден Костромской области», – сообщает участник «Википедии» Иван Богданов на странице проекта.

С начала 2019 года тематические недели были посвящены немецким землям Баден-Вюртембергу, Берлину и Бранденбургу, Черновицкой области Украины и французскому Эльзасу. Об этих регионах были написаны от десятка до сотен новых статей.