Скоро в Ярославле будет холодно и дождливо

Уже в эти выходные в Ярославле и области заметно похолодает. Летняя погода, установившаяся в первой половине сентября, уходит.

Если сейчас температура воздуха днем около 20° или выше, то в субботу будет лишь 14°. Затем постепенно похолодает еще сильнее, согласно прогнозу Центра «ФОБОС». В последней трети сентября столбик термометра опустится до отметки 6°, а ночью до 2°. Ожидается преимущественно облачная и дождливая погода.

– В начале новой недели аномальное тепло сохранится только в южных регионах страны. Отметим, что похолодание – это всего лишь возвращение температурного режима в рамки климата, – отмечают в «ФОБОС».

Долгосрочный прогноз не обещает потепления.