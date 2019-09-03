Начало осени в Ярославле будет теплым, а купаться больше нельзя

В следующие две недели сентября в Ярославской области будет около 20 градусов тепла. Некоторые дни особенно напомнят лето. Ожидается преимущественно солнечная погода. Исключением, согласно прогнозу центра «ФОБОС», станет только ближайший четверг.

– Сегодня атмосферный фронт будет смещаться уже по Русской равнине. Его тучи успели избавиться от запасов влаги, поэтому интенсивность дождей в России будет небольшой, – сообщают в центре «ФОБОС».

Из-за холодных летних месяцев многие только сейчас решают искупаться. Однако купальный сезон в Ярославле официально закрыт. С июня по август на пляжах города дежурили спасатели, хотя желающих отправиться в воду было мало. За все это время случилось всего 2 чрезвычайных происшествия на воде – спасено 2 пострадавших.