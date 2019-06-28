Из Ярославля в Крым отправятся дополнительные авиарейсы

Слишком много желающих отправиться в отпуск. В Ярославле с 13 июля откроют дополнительный прямой рейс в Симферополь из аэропорта Туношна. Его будет выполнять авиакомпания RusLine по субботам. Ранее перелеты были по воскресеньям, но они пользовались очень высоким спросом.

– В первые две недели после старта продаж было выкуплено более 70 процентов билетов, – приводятся слова генерального директора ярославского аэропорта Евгения Садилова на сайте областного правительства.

Согласно расписанию, представленному на сайте аэропорта, субботние рейсы запланированы до начала сентября. Стоимость билетов в одну сторону начинается от 5,5 тысячи рублей. На сайте перевозчика можно найти и дешевле – за 4,6 тысячи.

Добавим, багаж не включен в стоимость – только пятикилограммовая ручная кладь. Летать будут канадские Bombardier CRJ200, рассчитанные на 50 мест.

Билеты на рейсы в другие дни стоят существенно дороже. На неделе и по воскресеньям из Ярославля в Крым можно улететь за сумму от 11 тысяч рублей, причем в большинстве случаев с несколькими пересадками.