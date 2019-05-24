В Иванове появился современный троллейбус

Пока речь идет только об одном низкозопольном троллейбусе – марки «Горожанин», который сегодня прибыл в Иваново. Однако до конца года в городе таких будет пять.

Троллейбус стоит 7 миллионов 400 тысяч рублей. Выпускается на заводе в Уфе. «Горожанин» может перевозить до 100 человек, однако сидячих мест в салоне – 28.

Одно из примечательных достоинств такой машины – наличие системы автономного хода. Троллейбус сможет проехать до 500 метров без контакта с проводами. Имеет пандус для людей с особенностями здоровья. Скоро машина будет застрахована. Занимается городское предприятие пассажирского транспорта сейчас и оформлением документов.

– Если трамвай – это король общественного транспорта, то троллейбус, как минимум принц, – отмечал однажды журналист и урбанист Илья Варламов, говоря о том, что троллейбус намного эффективнее автобуса на городских улицах.

Добавим, в Иванове троллейбусная система впервые появилась в 1962 году.