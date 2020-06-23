В Иваново стартует следующий этап смягчения режима, введенного для борьбы с коронавирусом

На оперативном штабе было принято решение о возобновлении в Ивановской области тренировок профессиональных спортсменов, которые являются членами сборных команд региона и России. На стадионы будут пускать по спискам. Спортсмены будут тестироваться и допускаться к тренировке лишь при наличии справки.

Ограничения для бассейнов и фитнес-залов сохраняются до перехода региона на третий этап снятия ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил 22 июня врио главы управления Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник.

На основе опыта с профессиональными спортсменами будет решаться вопрос об открытии спортивных объектов для граждан в условиях угрозы коронавируса.

Принято решение о возобновлении деятельности санаторно-курортных учреждений, но только для тех, кто занимается реабилитацией переболевших COVID-19. Таких организаций на данный момент четыре.

Рассматривается вопрос о разработке порядка приема больших туристических теплоходов. Сейчас санитарно-эпидемиологическая ситуация не позволяет полноценно принимать туристов. Будут ограничения для стоянки и высадки пассажиров.