В Ярославской области смягчают ограничительный режим с 20 июня

Правительство Ярославской области опубликовало постановление об ослаблении режима против распространения коронавирусной инфекции. Новые правила будут действовать с 20 июня по 3 июля.

Рассказываем, как будем жить город теперь.

Откроются веранды ресторанов и кафе

С 20 июня кафе, бары и рестораны могут обслуживать посетителей, но только на летних верандах и на вынос. При этом дистанция на летних верандах между столами должна быть не менее 1,5 метра.

Работа фитнес-центров

Фитнес-центры откроются, но людей примут в 4 раза меньше обычного

С 20 июня фитнес-центры Ярославля смогут принимать гостей по предварительной записи. А спортшколы — заниматься с детьми без присутствия родителей. В обоих случаях количество посетителей снизится в четыре раза — одновременно в спортивном центре могут находиться не более 25% посетителей от общей пропускной способности.

Какие магазины откроются

Магазины в торговых центрах пока не откроются.

Продолжают открываться магазины одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров. Теперь могут открываться более крупные места площадью до 800 квадратных метров, на территории магазина должны находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра. Обязательное условие — это должны быть магазины с отдельным входом, а сотрудники быть в масках или респираторах. Они также заработают с 20 июня.

Музеи и зоопарк

С 20 июня также могут открыться территории музеев-заповедников по области, а также Ярославский зоопарк. Единственное правило здесь — соблюдать социальную дистанцию во время посещения.

Санатории

С 20 июня снова смогут принимать гостей санатории, но только те, кто имеет медицинскую лицензию.

Работа библиотек

С 20 июня откроются библиотеки, но только на приём и выдачу книг. Читальные залы по-прежнему останутся закрытыми. При этом библиотекари должны сохранять режим карантина книг, то есть не выдавать книгу сразу после сдачи.

Масочный режим

Масочный режим по-прежнему остаётся обязательным в Ярославской области, носить маски необходимо в общественных местах: в транспорте, на автовокзалах и станциях, в магазинах, больницах, государственных учреждениях, на автозаправках. Сейчас он продлён до 3 июля.

За отсутствие маски грозит наказание: предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Правда, в действительности многие безответственно относятся к этому режиму, оставаясь безнаказанными.

Детские сады

Детские сады также не откроются, а продолжат работать в режиме дежурных групп.

Массовые мероприятия

Уличные праздники, концерты и прочие события по-прежнему под запретом.