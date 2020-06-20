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В Ярославской области смягчают ограничительный режим с 20 июня

Правительство Ярославской области опубликовало постановление об ослаблении режима против распространения коронавирусной инфекции. Новые правила будут действовать с 20 июня по 3 июля. 

Рассказываем, как будем жить город теперь.

 

  • Откроются веранды ресторанов и кафе

С 20 июня кафе, бары и рестораны могут обслуживать посетителей, но только на летних верандах и на вынос. При этом дистанция на летних верандах между столами должна быть не менее 1,5 метра.

 

  • Работа фитнес-центров 

Фитнес-центры откроются, но людей примут в 4 раза меньше обычного 

С 20 июня фитнес-центры Ярославля смогут принимать гостей по предварительной записи. А спортшколы — заниматься с детьми без присутствия родителей. В обоих случаях количество посетителей снизится в четыре раза — одновременно в спортивном центре могут находиться не более 25% посетителей от общей пропускной способности.

 

 

  • Какие магазины откроются 

Магазины в торговых центрах пока не откроются. 

Продолжают открываться магазины одежды, обуви и прочих непродовольственных товаров. Теперь могут открываться более крупные места площадью до 800 квадратных метров, на территории магазина должны находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра. Обязательное условие — это должны быть магазины с отдельным входом, а сотрудники быть в масках или респираторах. Они также заработают с 20 июня. 

 

  • Музеи и зоопарк

С 20 июня также могут открыться территории музеев-заповедников по области, а также Ярославский зоопарк. Единственное правило здесь — соблюдать социальную дистанцию во время посещения. 

 

  • Санатории 

С 20 июня снова смогут принимать гостей санатории, но только те, кто имеет медицинскую лицензию. 

 

  • Работа библиотек

С 20 июня откроются библиотеки, но только на приём и выдачу книг. Читальные залы по-прежнему останутся закрытыми. При этом библиотекари должны сохранять режим карантина книг, то есть не выдавать книгу сразу после сдачи. 

 

  • Масочный режим 

Масочный режим по-прежнему остаётся обязательным в Ярославской области, носить маски необходимо в общественных местах: в транспорте, на автовокзалах и станциях, в магазинах, больницах, государственных учреждениях, на автозаправках. Сейчас он продлён до 3 июля. 

За отсутствие маски грозит наказание: предупреждение или штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Правда, в действительности многие безответственно относятся к этому режиму, оставаясь безнаказанными. 

 

  • Детские сады 

Детские сады также не откроются, а продолжат работать в режиме дежурных групп. 

  •  Массовые мероприятия 

Уличные праздники, концерты и прочие события по-прежнему под запретом.

ЖуковаЛВ,
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