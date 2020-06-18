В Костроме овраг за филармонией превратится в современный парк отдыха

Обновление и реконструкцию парка за филармонией жители Костромы обсуждали на проектных сессиях. В итоге было принято решение, что там будут игровые площадки, всесезонные горки, парковый лабиринт, пешеходные дорожки и др.

По информации пресс-службы городской администрации, в овраге уже начались подготовительные работы. Специалисты снимают бордюры, плитку и асфальт.

Параллельно рабочие делают геодезическую разбивку территории. После неё всю землю они пообещали вернуть на место.

Власти обещают, что работы будут идти с минимальным вторжением в природу – ландшафт останется прежним, а деревья и кусты практически не тронут. Жители попросили не трогать деревья, особенно всеми узнаваемый дуб.

«В сквере сохранится привычное горожанам расположение пешеходных дорожек. Проектом предусмотрена замена их покрытия. Также неизменной останется и центральная часть территории в виде кольца», — рассказала начальник управления строительства и капитального ремонта Светлана Соловьева.

На благоустройство парка заложено 40 миллионов рублей. Работы завершат через 2 года.