Костромской парикмахер нацелен попасть в книгу рекордов Гиннеса

Костромской барбер за 48 часов подстриг более 80 человек совершенно бесплатно - стало известно СОБАКА.RU. На последних минутах марафона у Влада Демидовича закончились клиенты и ему пришлось делать прическу самому себе. За первые сутки барбер сделал более 50 стрижек, за вторые – более 30.

Барбер-шоп "Костромской цирюльник" громко заявил о себе, запустив марафон по стрижкам на 48 часов. Первый в истории Костромской области парикмахерский марафон стартовал 25 мая в полдень. Ровно двое суток молодой парикмахер Влад Демидович стриг парней, обросших за время самоизоляции, без перерывов на обед и сон. А, самое главное, что ни один из подстриженных не пожаловался на качество услуг мастера - рука у Влада не дрогнула даже на последнем клиенте.

Вся команда "Костромского цирюльника" не спала двое суток вместе с Владом. После того, как ребята отдохнут, они пересмотрят отснятый материал, подсчитают точное количество подстриженных человек и отправят материал в Великобританию. Именно там будут принимать решение, попадет ли парикмахер из Костромы в книгу рекордов Гиннеса.