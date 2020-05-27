В Костромской области будет разработана онлайн-карта ремонта дорог

В рамках президентского национального проекта до 2024 года в Костромской области будет отремонтировано более 1000 км трасс регионального и межмуниципального значения.

26 мая Сергей Ситников провел большое совещание по ремонтной кампании на дорогах Костромской области. В этом сезоне будет отремонтировано 260 км региональных и муниципальных дорог. На эти цели направляется около 4,7 млрд рублей. Кроме того, будет проведен ремонт порядка 100 км федеральных трасс в границах региона.

На большинстве объектов регионального значения подрядчики приступили к работам. На многих объектах работы уже завершены - так, завершена укладка асфальта на участке дороги Шунга-Пасынково, подъезде к Игумнову, Степанову, Боровикову и Неверову, на дороге Нерехта-Армёнки уложен нижний слой асфальта. Активно работы ведутся на трассах Кострома-Сусанино-Буй, Судиславль-Галич, Нерехта-Волгореченск, Пыщуг-Павино-Вохма, Степаново-Крусаново, Мантурово-Верхнеспасское и др.

Для того, чтобы люди знали, какие дороги запланированы к ремонту на текущий и последующие годы, Сергей Ситников поставил задачу профильному департаменту разработать электронную карту.

Сергей Ситников Губернатор Костромской области «На этой электронной карте отметить дороги, которые мы ремонтировали за последнюю пятилетку и то, что у нас в планах этого года, что планируем на следующий год. Чтобы люди реально видели. Сделайте так, чтобы гражданин мог зайти и посмотреть – вот она дорога – когда ее будут ремонтировать, в какие сроки. Карта должна быть размещена на сайте администрации области, на сайте департамента и на сайтах муниципальных образований»

Также на совещании был поднят вопрос о втором мосте в Костроме. Упрдор «Холмогоры» проинформировало о ходе подготовки проекта по строительству обхода города Костромы со вторым мостом через Волгу. Специалисты готовят материалы на проектирование дороги и мостового сооружения. Готовность документации составляет более 60%. Также решаются вопросы по переносу инженерных сетей в районе будущего строительства. Как отметил руководитель организации Константин Чупров, все вопросы удается решать в рабочем порядке, помощь администрации региона, возможно, в дальнейшем потребуется в переговорах с Газпромом.