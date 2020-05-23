В Костромской области ужесточены требования к гражданам, въезжающим в регион

На областном межведомственном совещании глава Костромской области Сергей Ситников поставил перед органами власти задачу обеспечить строгий контроль за гражданами, которые будут въезжать на территорию Костромской области в летний период. Необходимо не допустить завоза и распространения коронавирусной инфекции, подчеркнул губернатор.

Сергей Ситников Губернатор Костромской области «Мы все понимаем, что в летний период в область будут прибывать большое количество людей, это те люди, у которых здесь есть родственники. Будут везти детей из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода. Значительное перемещение произойдет по студентам и курсантам высших учебных заведений. Это влечет большое количество рисков, опасностей, угроз, которые мы сегодня в обязательном порядке должны предусмотреть и не допустить».

В соответствии с этим в Костромской области доработан порядок передвижения граждан и транспортных средств, прибывающих из других регионов. Ужесточены требования к лицам, прибывающим в область - теперь в рамках 14-дневного режима обязательной самоизоляции они не могут посещать места массового скопления людей, общественные места, аптеки, магазины и рабочие места, не должны пользоваться общественным транспортом и контактировать с третьими лицами. Данные изменения должны упростить правоохранительным органам квалификацию административных правонарушений в связи с нарушением режима самоизоляции.

Гражданам, прибывающим в регион с несовершеннолетними детьми, необходимо иметь при себе три документа. Это справка из медучреждения по месту фактического пребывания об отсутствии контакта с инфекционными больными , выданная не раньше, чем за три дня до прибытия на территорию области, и результаты лабораторного исследования об отсутствии новой коронавирусной инфекции . Обе справки должны иметься у каждого прибывающего.