Число заболевших коронавирусом в Костромской, Ярославской и Ивановской областях увеличилось до 3751 человек

На сегодняшний день в Костромской области коронавирусом заболели ещё 13 человек, в Ярославской области количество заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 109 человек, в Ивановской области за сутки поставлено 22 диагноза. Всего 144 случая по трем областям.

Пресс-служба губернатора Костромской области заявляет, что новые случаи заболевания за сутки выявлены у пяти жителей Нерехты, трёх жителей Красного-на-Волге и района. По два инфицированных выявлено в Буе и Костроме, один новый заболевший в Нее.

Все граждане изолированы. Роспотребнадзором проводятся эпидрасследования. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

За период пандемии в регионе от вируса костромскими врачами вылечены 220 человек. Сегодня в стационарах больниц 47 человек, из них 7 – на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за жизнь и здоровье каждого из заболевших Covid-19.

По состоянию на 19 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 22 диагноза).

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 397 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

В Ярославской области выздоровели и выписаны еще 28 жителей региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 109 человек, сообщает администрация Ярославской области.

Всего с начала периода пандемии в области выявлено 1938 заболевших. Из них в Ярославле – 1102, в Рыбинске – 203, в Гаврилов-Ямском районе – 159, в Тутаевском – 82, в Ростовском – 73, в Ярославском – 64, в городском округе Переславль-Залесский – 58, в Рыбинском районе – 51, в Борисоглебском – 34, в Некрасовском – 33, в Угличском – 25, в Некоузском и Даниловском – по 13, в Большесельском – 12, в Первомайском – 6, в Пошехонском – 5, в Брейтовском – 3, в Любимском и Мышкинском – по 1.

Общее количество выздоровевших – 333. Умерли 12 человек.

На лечении находятся 1593 пациента с коронавирусом, госпитализированы 649, из них 178 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 471 – с типичной клиникой COVID-19.

В обязательной изоляции остаются вернувшиеся из-за границы, их 184 человека. На карантине – 1937 контактировавших с заболевшими.

​За сутки проведено 1032 лабораторных исследования.