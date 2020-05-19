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Число заболевших коронавирусом в Костромской, Ярославской и Ивановской областях увеличилось до 3751 человек

На сегодняшний день в Костромской области коронавирусом заболели ещё 13 человек, в Ярославской области количество заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 109 человек, в Ивановской области  за сутки поставлено 22 диагноза. Всего 144 случая по трем областям.

Пресс-служба губернатора Костромской области заявляет, что новые случаи заболевания за сутки выявлены у пяти жителей Нерехты, трёх жителей Красного-на-Волге и района. По два инфицированных выявлено в Буе и Костроме,  один новый заболевший в Нее.  

Все граждане изолированы. Роспотребнадзором проводятся эпидрасследования. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. 
За период пандемии в регионе от вируса костромскими врачами вылечены 220 человек. Сегодня в стационарах больниц 47 человек, из них 7 – на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за жизнь и здоровье каждого из заболевших Covid-19.    

 

По состоянию на 19 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 1313 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 22 диагноза).

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 397 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Пятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии.

 

В Ярославской области выздоровели и выписаны еще 28 жителей региона. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 109 человек, сообщает администрация Ярославской области.

Всего с начала периода пандемии в  области выявлено 1938 заболевших.  Из них в Ярославле  – 1102, в Рыбинске – 203, в Гаврилов-Ямском районе – 159,  в Тутаевском  – 82, в Ростовском – 73, в Ярославском – 64, в городском округе Переславль-Залесский – 58, в Рыбинском районе – 51, в Борисоглебском – 34, в Некрасовском – 33, в  Угличском – 25,  в Некоузском и Даниловском – по 13, в  Большесельском – 12, в Первомайском  – 6, в Пошехонском – 5, в Брейтовском – 3, в Любимском и Мышкинском – по 1.
Общее количество выздоровевших – 333. Умерли 12 человек. 
На лечении  находятся 1593 пациента с коронавирусом, госпитализированы 649,  из них 178 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 471 – с типичной клиникой COVID-19.
В обязательной изоляции остаются вернувшиеся из-за границы, их 184 человека. На карантине  – 1937 контактировавших с заболевшими.
​За сутки проведено 1032 лабораторных исследования.

 

ЖуковаЛВ,
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