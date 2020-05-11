Число заболевших коронавирусом в Костромской, Ярославской и Ивановской областях более 2400 человек

На сегодняшний день в Костромской области коронавирусом заболели ещё 15 человек, в Ярославской области количество заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 78 человек, а лидером стала Ивановская область - за сутки поставлено 85 диагнозов. Всего 178 случаев по трем областям.

Пресс-служба губернатора Костромской области заявляет, что среди новых заболевших пятеро - жители Мантурово. Значительное количество новых заболевших за сутки также в Костроме и Шарье – четыре в областном центре и три в Шарье. По одному инфицированному выявлено в Буе и Нее, первый случай заболевания диагностирован в Волгореченске. Всего под медицинским наблюдением находятся свыше 860 человек.

По состоянию на 11 мая на территории Ивановской области официально зарегистрированы 843 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки зафиксировано 85 новых случаев. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Как отметил Артур Фокин, из 85 новых случаев 58 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 22 пациента - обследованы из круга контактов ранее заболевших, ещё пять человек прибыли из Москвы.

Суммарно к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 180 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Под наблюдением остается 2193 человека с разными сроками окончания карантина.

В Ярославской области зарегистрировано 78 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала эпидемии в регионе заразились коронавирусом 1192 человек. Также известно, что за сутки в Ярославской области выздоровели 35 пациентов, болевших коронавирусом. Всего за весь период вылечились 198 человек и 11 заболевших COVID-19 умерли.