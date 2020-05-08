Ярославский химзавод «Луч» запустил производство антисептика для рук

Ярославское предприятие химзавод «Луч» также, как и многие другие сферы бизнеса и предпринимательства в условиях коронавируса, перешло на выпуск актуальной продукции – антисептика для рук. С этой целью была перепрофилирована линия, на которой ранее производили клей ПВА.



– В период пандемии коронавируса ряд предприятий региона переориентировался на выпуск востребованной продукции для профилактики и борьбы с инфекцией, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Это средства индивидуальной защиты, антисептики, оборудование для дезинфекции.​

​Как сообщила директор ПК ХЗ «Луч» Наталья Саватеева, производительность линии составляет 2500 флаконов в час, в месяц – более миллиона. Продукция сертифицирована.

Напомним, что с началом карантина в Костроме одними из первых начали выпуск масок дизайнер Анастасия Барсукова, а швейная фабрика ORBY разработали противочумные костюмы. Ивановская фабрика "Айвенго" отшивает серийное производство защитных костюмов для медиков.