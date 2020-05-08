Производственники в Костроме и Костромской области смогут начать работу с 12 мая

7 мая на заседании оперативного штаба было принято решение о начале работы производств и мелких предприятий розничной торговли, имеющих отдельный вход. Промышленники и предприниматели смогут начать работу при жёстком соблюдении санитарных норм с 12 мая
Глава региона акцентировал внимание каждого руководителя - проверки будут постоянными и внезапными, предприятие снова закроют, если там будут нарушать режим. Ношение масок - обязательно, социальная дистанция - обязательно. Дезинфекция, санитарная обработка помещений - тоже неукоснительное требование.
Около 7000 предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей, где в целом трудятся около 25 тысяч человек, смогут вернуться к своей работе.
Сергей Ситников
Губернатор Костромской области
«Ответственность за эпидемиологическую ситуацию в каждом муниципальном образовании несут главы. Сегодня складывается ситуация, что в областном центре, где большее скопление людей, доля заболевших меньше, чем в районных центрах. Если в каком-то муниципальном образовании произойдет вспышка или увеличение количества заболевших, ограничительные меры будут вновь ужесточаться, предприятия будут закрываться. От личной ответственности каждого человека будет по сути зависеть уровень ограничительных мер».
Также было принято решение об увеличении количества дежурных групп в детских садах. Общие требования - не более 12 человек в группе, регулярные прогулки на улице, недопустимость объединения групп и проведения общих мероприятий.
С 12 мая разрешены прогулки с детьми и индивидуальные занятия физической культурой на открытом воздухе для всех. При этом, по рекомендации главного санитарного врача Костромской области, остается обязательным требование соблюдения социальной дистанции – для семей, гуляющих с детьми, между группами должно быть не менее 2 метров, для занимающихся физической культурой между людьми должно быть не менее 5 метров.
Закрыты пока до 1 июня крупные торговые центры, развлекательные учреждения, кинотеатры, фитнес-клубы, точки общепита, гостиницы.
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