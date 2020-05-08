Производственники в Костроме и Костромской области смогут начать работу с 12 мая

Глава региона акцентировал внимание каждого руководителя - проверки будут постоянными и внезапными, предприятие снова закроют, если там будут нарушать режим. Ношение масок - обязательно, социальная дистанция - обязательно. Дезинфекция, санитарная обработка помещений - тоже неукоснительное требование.

Около 7000 предприятий и организаций, а также индивидуальных предпринимателей, где в целом трудятся около 25 тысяч человек, смогут вернуться к своей работе.