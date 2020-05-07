На ивановской швейной фабрике «Айвенго» налажен выпуск защитных костюмов для медиков

Швейная фабрика «Айвенго» не стала исключением и перешла на производство защитных костюмов.

6 мая предприятие посетил губернатор региона Станислав Воскресенский и обсудил с генеральным директором «Айвенго» Ириной Беловой вопросы загрузки предприятия, он также поинтересовался финансовым состоянием швейной компании.

Как рассказала Ирина Белова, медицинские маски здесь производят с 6 апреля, за месяц объем выпуска составил 60 тысяч масок, сейчас в работе новый заказ на 15 тысяч масок. С 13 апреля по заказу предприятия «Галтекс» осуществляется пошив комплектов медицинской одежды. Первый контракт был на 2 тысячи костюмов, с мая по сентябрь будет отшиваться по 10 тысяч костюмов ежемесячно. «В мае из 10 тысяч мы уже выполнили 4,5 тысячи костюмов, то есть идем с опережением графика. В смену отшиваем 700-800 костюмов», - уточнила руководитель производства.

Станислав Воскресенский пообщался с сотрудниками, непосредственно задействованными в производстве индивидуальных средств защиты для медиков, и поблагодарил их за работу.

«Огромное спасибо коллективам таких предприятий, которые шьют медицинские костюмы. С их помощью дефицит ликвидирован полностью. Предприятия региона за три недели вышли на объем 14 тысяч костюмов в сутки. Это превышает почти в пять раз потребности Ивановской области. То есть, мы наши потребности полностью закрываем и помогаем другим регионам, у которых нехватка средств индивидуальной защиты. Вместе с тем соглашусь, что несмотря на имеющиеся заказы доходность для предприятий от производства медизделий совсем иная: скорее, это просто загрузка работой, чтоб навык не потерять. Говорить о системном подходе и мерах поддержки для текстильной и швейной промышленности можно будет по итогам профильного совещания у Президента России, подготовка к которому сейчас идет в Минпромторге РФ совместно с администрацией Президента России. У нас есть наработки, и мы наши подходы полностью согласовали с министерством. Предложен целый ряд мер, которых мы сейчас будем добиваться. Потому что отрасль для нас важная, и сегодня она оказалась в тяжелом положении.»

Напомним, на сегодняшний день 35 организаций в Ивановской области занимаются производством средств индивидуальной защиты, еще ряд предприятий производит материалы для пошива средств индивидуальной защиты (марлю и спанбонд), а также пять организаций производят респираторы. Три организации успешно прошли регистрацию в Росздравнадзоре и получили регистрационное удостоверение на производство медицинских костюмов: компании «Исток-Пром», «Галтекс» и «Золотое руно», готовится заявка на сертификацию от ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Всего защитные костюмы в регионе производят 25 организаций с суточным объемом около 13-14 тысяч штук, десять организаций занимаются производством бахил.