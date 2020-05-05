Общее число заболевших коронавирусом в Костромской, Ярославской и Ивановской областях более 1600 человек

По состоянию на 5 мая, в Костромской области коронавирусом заболели ещё 12 человек, в Ярославской области количество заражённых коронавирусной инфекцией увеличилось на 40 человек, а в Ивановской области за сутки поставлено 32 диагноза. Всего 84 человека.

Пресс-служба губернатора Костромской области заявляет, что новые случаи распространения заболевания подтвердились у семи жителей Буя и Буйского района – в связи с контактами с родственниками и знакомыми, приехавшими из других регионов. В Костроме заболели ещё два человека. По одному новому случаю заболевания выявлено в Шарье, Нее и Сусанинском районе. На сегодняшний день в Костромской области коронавирусной инфекцией заболели 278 человек, 53 из них в настоящее время находятся в больницах.

По данным администрации Ярославской области известно, что всего с начала периода пандемии COVID-19 в области выявлено 829 заболевших. Из них в Ярославле – 396, в Гаврилов-Ямском районе – 110, в Рыбинске – 100, в Тутаевском районе – 48, в Переславле-Залесском – 38, в Ростовском районе – 33, в Рыбинском и Ярославском – по 23, в Угличском – 18, в Некрасовском –11, в Даниловском – 9, в Борисоглебском - 6, в Первомайском и Некоузском – по 5, в Большесельском – 2, в Любимском и Брейтовском – по 1.⠀

В Ивановской области официально зарегистрированы 517 случаев коронавируса. Ситуация по городским округам и районам Ивановской области на 5 мая: за сутки +32 подтвержденных случая коронавируса (города Иваново, Кинешма, Тейково, Шуя, Верхнеландеховский, Вичугский, Гаврилово-Посадский, Ивановский, Комсомольский, Лежневский, Приволжский, Шуйский и Южский районы). Суммарно к настоящему моменту в регионе выздоровели 99 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Данные по 3 пациентам обновляются в базе Роспотребнадзора.