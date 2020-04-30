В своем блоге губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщает, что eщё 78 дополнительных коек для больных коронавирусом, 5 из которых реанимационных, появятся в Костромской области. Их развернут на базе областного госпиталя для ветеранов. Третий этаж будет переоборудован под гостиницу для постоянного проживания медицинского персонала. Они будут дежурить круглосуточно.
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28 апреля губернатор лично проверил готовность учреждения к приему пациентов и медиков. В настоящее время ведется оперативный монтаж кислородного оборудования и ремонт палаты реанимации. Все работы планируется завершить к 4 мая.⠀
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Сергей Ситников подчеркнул, что койки в госпитале ветеранов рассматриваются как резерв. Они будут использованы в последнюю очередь, после заполнения уже открытых специализированных отделений в других медучреждениях.⠀
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Всего, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, в Костромской области для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией развернуто 317 коек - в Костроме, Галиче и Шарье.⠀
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В Костроме областной госпиталь для Ветеранов переоборудуют для лечения больных коронавирусом
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Фото: ГТРК-Кострома
В своем блоге губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщает, что eщё 78 дополнительных коек для больных коронавирусом, 5 из которых реанимационных, появятся в Костромской области. Их развернут на базе областного госпиталя для ветеранов. Третий этаж будет переоборудован под гостиницу для постоянного проживания медицинского персонала. Они будут дежурить круглосуточно.
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