В Ярославской области усилят контроль за границами на майские праздники

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил об усилении контроля на въезде и выезде из региона в период майских праздников.
Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области
«На сегодняшний день у нас относительно небольшой процент заболевших и самое главное – уже 60 выздоровевших! Такая тенденция не требует введения дополнительных серьезных ограничительных мер. Поэтому приняли решение усилить контроль на въезде и выезде из региона в период майских праздников. При этом продолжаем тестирование системы электронных пропусков и анализ данных. Особенно подчеркиваю: введение электронных пропусков не самоцель, важнее сохранить стабильную ситуацию в нашем регионе, и, при поддержке ярославцев, сейчас нам это удается».
Он также призвал ярославцев при любой возможности оставаться дома.
В правительстве области объяснили слова губернатора и рассказали, как всё это будет реализовано: будут организованы дополнительные посты ДПС, они будут перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, с остальными вести профилактическую работу — рассказывать о необходимости соблюдения режима самоизоляции и необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Напомним, аналогичным образом контроль был усилен в Ярославской области перед Пасхой. Тогда все выходные на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы дежурили полицейские, сотрудники регионального Роспотребнадзора и местной администрации. Под Переславлем останавливали машины с номерами других регионов, пассажирам и водителям измеряли температуру, раздавали памятки. Тех, кто ехал в Ярославскую область на дачи, предупредили, что необходимо отсидеть двухнедельный карантин, прежде чем контактировать с кем-либо из местных жителей.
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