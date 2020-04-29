В Ярославской области усилят контроль за границами на майские праздники

Он также призвал ярославцев при любой возможности оставаться дома.

В правительстве области объяснили слова губернатора и рассказали, как всё это будет реализовано: будут организованы дополнительные посты ДПС, они будут перенаправлять транзитный транспорт на объездные дороги, с остальными вести профилактическую работу — рассказывать о необходимости соблюдения режима самоизоляции и необходимых мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, аналогичным образом контроль был усилен в Ярославской области перед Пасхой. Тогда все выходные на въезде в Ярославскую область со стороны Москвы дежурили полицейские, сотрудники регионального Роспотребнадзора и местной администрации. Под Переславлем останавливали машины с номерами других регионов, пассажирам и водителям измеряли температуру, раздавали памятки. Тех, кто ехал в Ярославскую область на дачи, предупредили, что необходимо отсидеть двухнедельный карантин, прежде чем контактировать с кем-либо из местных жителей.