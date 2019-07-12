В Ярославле проходит фестиваль «Книжное обострение»

Сегодня в Ярославле открылся фестиваль «Книжное обострение». Среди участников торжественной церемонии были писатель Александр Снегирев и один из самых известных библиотекарей России Андрей Дроздов.

Фестиваль призван популяризировать чтение. На протяжении двух дней, 12 и 13 июля, его проводит областная библиотека им. Некрасова.

В субботу запланированы творческие встречи с писательницей Снежаной Каримовой, публикующейся под псевдонимом Питер Грю, а также переводчиком, главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Ливергантом. Свою новую книгу «Ярославль. История для детей» презентует Анастасия Орлова.

Пройдут лекции о комиксах и массовой культуре, урок по каллиграфии, экскурсия по Бутусовскому поселку. Развернется поэтическая площадка. Свои мастер-классы проведут ремесленники. Посетители смогут прогуляться по книжным аллеям.

С подробной программой можно ознакомиться в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».

Фотограф – Андрей Сигов.