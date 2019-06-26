В Ярославль приедут известные писатели

Несколько известных писателей станут участниками фестиваля «Ярославское книжное обозрение». Так, 12 июля состоится творческая встреча с Александром Снегиревым – лауреатом премий «Русский Букер», «Дебют», финалистом «Национального бестселлера» и одним из создателей проекта «БеспринцЫпные чтения».

Снегирев расскажет о современной российской литературе. Автор известен своей малой прозой, а также романами «Вера», «Нефтяная Венера», «Тщеславие» и «Как же ее звали?».

Среди других участников – писательницы Наталья Спехова и Снежана Каримова, публикующаяся под псевдонимом Питер Грю, литературовед и переводчик Александр Ливергант, поэтесса и прозаик Наталья Ключарева. Свою новую книгу «Ярославль. История для детей» презентует Анастасия Орлова, лауреат Премии Президента Российской Федерации в области литературы.

Отметим, Анастасия Орлова и Александр Снегирев в начале месяца выступали на столичном книжном фестивале «Красная площадь», он развернулся у стен Кремля.

Спикером станет и Андрей Дроздов, специалист московской SMART-библиотеки им. Ахматовой, который принимал участие в популярном YouTube-проекте «10 глупых вопросов…» на канале «ЖИЗА».

Фестиваль «Ярославское книжное обозрение» состоится 12 и 13 июля. Его проводит областная библиотека им. Некрасова. Один из организаторов в разговоре с изданием «Собака.ru» сообщил, что полная программа появится на следующей неделе.

– Постарались составить программу так, чтобы, придя в любое время, гости фестиваля могли найти для себя что-то интересное. Фестиваль ориентирован на широкий круг любителей книг. Постарались угодить всем: будут детские площадки, фестиваль граффити и встречи с ведущими современными литераторами, – рассказал Иван Сычев, член рабочей группы.

В числе событий фестиваля – лекции о комиксах, массовой культуре, истории книги и мастер-класс по написанию своего произведения. Из нелитературного, но творческого – мастер-классы по каллиграфии, гончарному ремеслу, созданию и росписи игрушек из разных материалов, а также изготовлению пряников. Обзор всех мероприятий представлен в сообществе фестиваля во «ВКонтакте».