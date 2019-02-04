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ТОП: 8 мест в Костроме-Ярославле-Иваново, где можно попить вкусный кофе

Самые выдающиеся образцы жанра: где выпить кофе с каштановым медом, приобрести кофейные зерна из Гондураса, купить эспрессо ночью и съесть отличный десерт с чашкой любимого кофе. 

Ванильный раф от ресторана "Честный стейк"

Ярославль, ул. Ленина, 26

 

Ароматный капучино в ресторане "Прайм"

Ярославль, ул. Нахимсона, 18

 

Итальянский кофе в ресторане "GRIGIO"

Ярославль, ул. Трефолева, 25 

 

Соблазнительный капучино в ресторане "ОГНИ"

Ярославль, ул.Первомайская, 9 

 

Кофе с любовью в сети кофеен "Рога и копыта"

Кострома, ул. Советская, 2

Ярославль, ул. Первомайская, 59/40

 

Бодрящий кофе в wine bar & kitchen "Probka"

Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 92/63

 

Яркий капучино в кофейне на берегу реки "Black Coffee"

с.Туношна, ул.Костромская, 1

 

Изысканный кофе от ресторана  "La Brasserie "Модерн"

Ярославль, ул.Пушкина, 5

 

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Автор: ЖуковаЛВ
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