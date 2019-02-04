ТОП: 8 мест в Костроме-Ярославле-Иваново, где можно попить вкусный кофе
Самые выдающиеся образцы жанра: где выпить кофе с каштановым медом, приобрести кофейные зерна из Гондураса, купить эспрессо ночью и съесть отличный десерт с чашкой любимого кофе.
Ванильный раф от ресторана "Честный стейк"
Ароматный капучино в ресторане "Прайм"
Итальянский кофе в ресторане "GRIGIO"
Соблазнительный капучино в ресторане "ОГНИ"
Кофе с любовью в сети кофеен "Рога и копыта"
Ярославль, ул. Первомайская, 59/40
Бодрящий кофе в wine bar & kitchen "Probka"
Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 92/63
Яркий капучино в кофейне на берегу реки "Black Coffee"
Изысканный кофе от ресторана "La Brasserie "Модерн"
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