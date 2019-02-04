Лучшие сырники Костромы-Ярославля-Иваново

Редакция «Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru» опробовала несколько десятков претендентов, прежде чем выбрала самые-самые – зернистые из рассыпчатого творога, нежные из рикотты и, конечно, неимоверно вкусные, те самые из детства.