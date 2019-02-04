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Лучшие сырники Костромы-Ярославля-Иваново

Редакция «Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru» опробовала несколько десятков претендентов, прежде чем выбрала самые-самые – зернистые из рассыпчатого творога, нежные из рикотты и, конечно, неимоверно вкусные, те самые из детства.

Сырники в гастро-баре "GastroЛИ"

Иваново, ул. Советская, 22

 

Сырники в ресторане "ОГНИ"

Ярославль, ул. Первомайская, 9

 

Сырники в сети кофеен "Рога и копыта"

Кострома, ул. Советская, 2

Ярославль, ул. Первомайская, 59/40

 

Сырники в ресторане "Диван-Баян"

Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 49

 

Сырники в пекарне "Киш-Миш"

Ярославль,  ул. Республиканская, 82

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Автор: ЖуковаЛВ
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