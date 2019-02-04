Лучшие сырники Костромы-Ярославля-Иваново
Редакция «Кострома-Ярославль-Иваново.Собака.ru» опробовала несколько десятков претендентов, прежде чем выбрала самые-самые – зернистые из рассыпчатого творога, нежные из рикотты и, конечно, неимоверно вкусные, те самые из детства.
Сырники в гастро-баре "GastroЛИ"
Сырники в ресторане "ОГНИ"
Ярославль, ул. Первомайская, 9
Сырники в сети кофеен "Рога и копыта"
Ярославль, ул. Первомайская, 59/40
Сырники в ресторане "Диван-Баян"
Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 49
Сырники в пекарне "Киш-Миш"
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