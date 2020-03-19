Праздник в стиле ALL INCLUSIVE

Чтобы полностью избавить своих клиентов от волнений, переживаний и суеты, Ring Premier Hotel предлагает им воспользоваться услугами персонального менеджера, который возьмет на себя решение всех организационных вопросов.

Доверяя свой праздник команде отеля, вы полностью исключаете из процесса посредников, участие которых повышает стоимость каждого этапа организации торжества: за годы работы мы сформировали пул лояльных артистов, ди-джеев, ведущих и сценаристов.

Еще одно преимущество работы с командой Ring Premier Hotel — безграничные возможности наших специалистов в области технического обеспечения вашего праздника и оформления праздничного пространства: к вашим услугам любой из двенадцати банкетных залов отеля.

Особого внимания заслуживают обновленное банкетное меню отеля и привлекательные цены: в 2020 году стоимость организации банкета начинается от 2500 рублей на человека, включая напитки.

ДОВЕРЯЯ СВОЙ ПРАЗДНИК КОМАНДЕ ОТЕЛЯ, ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮЧАЕТЕ ИЗ ПРОЦЕССА ПОСРЕДНИКОВ

Отдельный пакет услуг команда отеля приготовила для новобрачных: мы можем организовать фуршет прямо во Дворце Бракосочетания, устроить выездную брачную церемонию и провести девичник в роскошном Spa-комплексе отеля, а мальчишника в нашем Ирландском пабе. А после того, как закончится свадебное торжество, молодожены смогут воспользоваться специальным тарифом «Медовый месяц», который позволит им окунуться в мир романтики и любви.