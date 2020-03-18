По замыслу рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова, открывшийся в декабре лаунж-бар Good Karma Lounge должен был стать больше, чем просто ресторан с хорошей кухней.
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По замыслу рестораторов Алексея Новикова и Павла Кашникова, открывшийся в декабре лаунж-бар Good Karma Lounge должен был стать больше, чем просто ресторан с хорошей кухней.
В декабре в Ярославле открылись двери Good Karma Lounge — руфтопа с роскошным видом на город, который быстро завоевал сердца молодых, активных и талантливых людей. Работая над концепцией своего нового проекта, рестораторы Алексей Новиков и Павел Каш- ников поставили перед собой сложную задачу — превратить лаунж-бар Good Karma Lounge в уникальное пространство, которое будет помогать распространять жизненную философию его создателей и мотивировать гостей на решительные поступки. Чтобы создать место силы для представителей активного городского сообщества, команда Алексея и Павла сделала все, чтобы наполнить пространство заведения атмосферой, которая помогает гостям раскрыть свой потенциал, получить заряд для дальнейшего саморазвития и найти для себя мотивацию оторваться от насиженного дивана. Как признаются рестораторы, главными тэгами для дизайнера стали экстрим и талант.
«Создавая пространство Good Karma Lounge, мы хотели подтолкнуть наших гостей начать жить на всю катушку: читать, заниматься спортом и открывать новые горизонты. Мы с Алексеем сами любим путешествовать и увлекаемся спортом — хочется личным примером мотивировать людей на свершения, хочется подсказать, как повысить качество жизни. Конечно, мы не претендуем на роли учителей, но хочется, чтобы атмосфера ресторана вдохновляла людей на перемены к лучшему!»
Алексей Новиков:
«Я уверен, что вкус к жизни можно воспитать. Когда мне было двенадцать лет, родители просто взяли меня в охапку и увезли в горы, где я получил впечатление на всю жизнь и влюбился в снежные вершины. Мы, конечно, не можем никого из своих гостей так же взять и увезти в горы, но можем показать им красоту природы и рассказать, что путешествия — это прекрасно. Для этого в Good Karma Lounge много экранов, для этого мы приглашаем сюда интересных и ярких людей, влюбленных в жизнь: путешественников, спортсменов и блогеров. Нам хочется донести до людей, что «овощной» образ жизни скучен и уныл — у нас всего одна жизнь, которую нужно прожить ярко, не размениваясь по мелочам. Считаем это своей миссией!»
Помочь развить хороший вкус к жизни – это не так просто, но команда Good Karma Lounge с этим прекрасно справляется: здесь очень серьезно относятся даже к подбору музыкального фона — это не просто случайные треки. Гости заведения также получают доступ к роскошной библиотеке, в формировании которой Алексей Новиков и Павел Кашников принимали активное участие — в лаунж-баре можно почитать интересные книги, которые могут вдохновить, мотивировать и изменить нашего гостя. А кроме музыки, книг и мони- торов с прекрасным видеорядом, для гостей заведения приготовили игровые приставки и огромное количество «настолок»: шахматы, нарды, «Мафия» и даже настольный футбол!
Управляющий Good Karma Lounge
«Good Karma Lounge — это место, где я не только работаю, но и отдыхаю, а кухня нашей изакаи мне знакома и близка по духу и направлению! Это мой мир! И здесь я однозначно чувствую себя на своем месте»
Алексей Новиков:
«Мы не берем денег за настольные игры, потому что хотим, чтобы гости Good Karma Lounge получали не только хорошую кухню и достойный сервис — хочется, чтобы к нам приходили за положительными эмоциями. И мы видим, что людям нравится выбранный нами курс: когда я вижу счастливые улыбки участников традиционных вторничных турниров по «Мафии», я понимаю, что это нельзя купить ни за какие деньги!»
Good Karma Lounge — это не только вдохновляющая атмосфера, но и современная, вкусная и полезная азиатская кухня, за которую отвечает расположенная внутри лаунж-бара изакая «Рю». Гости уже успели оценить курс на правильное и здоровое питание и распробовать рамен, боулы и суши, которые здесь готовят. Еще одна фишка заведения, которая заслуживает отдельного упоминания — ультрасовременный и технологичный бар с авторскими коктейлями. Краеугольными камнями его философии стали современность и вариативность.
Современность проявляется в том, что основой для коктейлей, которые готовят наши бармены, служат уникальные продукты, которые мы сами производим в нашей лаборатории — с головокружительным ароматом и неповторимым вкусом. Например, дистиллят арахиса или йогурта! А вариативность выражается в отсутствии названий у напитков — у них есть только номера, чтобы у бармена была возможность изменять акценты в зависимости от настроения. А чтобы повысить вариативность акцентов, в баре есть обширнейшая коллекция лучших напитков со всего света — от ликеров до вермутов и биттеров.
«Чтобы познакомить Ярославль с яркой кухней Nikkei, созданной японцами в Перу, которая отличается сочетанием классических японских рецептов и перуанских кулинарных традиций, мы позвали именитого шефа — амбассадора перуанской кухни в России и автора нескольких кулинарных книг Рашида Рахманова, чтобы он научили наших поваров готовить мега-популярный во всем мире рамен и другие специалитеты. В дальнейшем мы будем приглашать к нам в гости специалистов из других азиатских ресторанов и готовить вместе с ними».
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