Место силы

Алексей Новиков:

«Я уверен, что вкус к жизни можно воспитать. Когда мне было двенадцать лет, родители просто взяли меня в охапку и увезли в горы, где я получил впечатление на всю жизнь и влюбился в снежные вершины. Мы, конечно, не можем никого из своих гостей так же взять и увезти в горы, но можем показать им красоту природы и рассказать, что путешествия — это прекрасно. Для этого в Good Karma Lounge много экранов, для этого мы приглашаем сюда интересных и ярких людей, влюбленных в жизнь: путешественников, спортсменов и блогеров. Нам хочется донести до людей, что «овощной» образ жизни скучен и уныл — у нас всего одна жизнь, которую нужно прожить ярко, не размениваясь по мелочам. Считаем это своей миссией!»

Помочь развить хороший вкус к жизни – это не так просто, но команда Good Karma Lounge с этим прекрасно справляется: здесь очень серьезно относятся даже к подбору музыкального фона — это не просто случайные треки. Гости заведения также получают доступ к роскошной библиотеке, в формировании которой Алексей Новиков и Павел Кашников принимали активное участие — в лаунж-баре можно почитать интересные книги, которые могут вдохновить, мотивировать и изменить нашего гостя. А кроме музыки, книг и мони- торов с прекрасным видеорядом, для гостей заведения приготовили игровые приставки и огромное количество «настолок»: шахматы, нарды, «Мафия» и даже настольный футбол!