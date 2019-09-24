Команда ярославских поваров – в финале чемпионата Chef a la Russe
Команда ресторана «Сказка. Еда и вино» вышла в финал Всероссийского открытого кулинарного чемпионата Chef a la Russe. Этому предшествовала победа на отборочном этапе – двухдневные соревнования кулинаров прошли в Ярославле в рамках большого гастрономического форума «Знай наших!».
Помимо «Сказки», за победу боролись коллективы из нескольких городов. От Ярославля – рестораны FRIENDS, «Кувшин», «Честный стейк» и Royal Hotel. От Рыбинска – «Демино». Кострому представила «Старая Пристань», а Рязань – «Овсянка».
Командам нужно было за 90 минут приготовить «Национальный обед». У всех одинаковые ингредиенты: карельская форель, красная икра, бараньи ребрышки, куриная печень, опята, брусника, молоко, мед и фундук. Какие-то компоненты можно было на свой вкус добавить к этому списку, но в незначительном количестве.
Победителя – ресторан «Сказка. Еда и вино» – представляли Павел Трифонов, Павел Шульга и Никита Перцев. Второе место у Royal Hotel. Третье досталось «Честному стейку».
В составе жюри – вице-президент Владимирской Ассоциации Кулинаров Кирилл Синичкин, Технический директор Национальной Ассоциации кулинаров России Андрей Романов и вице-президент ассоциации Шеф-поваров Сербии Зоран Велькович.
На следующий день соревновались юниоры – 6 команд. В финал, который состоится в Москве, вышли учащиеся Ярославского торгово-экономического колледжа.
Chef a la Russe считается самым авторитетным кулинарным конкурсом в стране. Его проводит компания «МЕТРО Кэш энд Керри» совместно с Национальной ассоциаций кулинаров России под эгидой Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров.
В программе гастрономического форума «Знай наших!» были не только кулинарные состязания, но также мастер-классы, дискуссии, ярмарка товаров местных сельхозпроизводителей «ЯрАгро» и презентация Ассоциации кулинаров Ярославской области. «Собака.ru» подробно рассказывала о программе форума.
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