«Знай наших!»: большое гастрономическое событие пройдет в Ярославле

В рамках форума «Знай наших!» в Ярославле состоятся кулинарный чемпионат, шоу, мастер-классы от известных шеф-поваров, ярмарки, маркеты, а также лекции и дискуссии для профессионалов. Большое гастрономическое событие пройдет в КЗЦ «Миллениум» 20 и 21 сентября.

«Знай наших!» объединит несколько проектов – выставку продуктов «ЯрАгро» от местных сельхозпроизводителей и фермеров, ярмарку «Садоводы Ярославии», крафт-маркет ремесленников «Город мастеров», а также маркет «Уличная еда. Местные продукты». Вход – свободный.

Доминантой форума станет отборочный тур Всероссийского открытого кулинарного чемпионата CHEF A LA RUSSE. Насыщенная и образовательная программа. Среди тем – цифровизация ресторана, инновационное оборудование, удержание и привлечение гостей. Запланированы презентация Ассоциации кулинаров Ярославской области и дискуссионная панель «Альтернатива для ресторана: покупать или производить».

Отдельная серия мероприятий будет посвящена секретам ярославской кухни, а в рамках проекта «Микро Шеф» пройдет кулинарный конкурс для воспитанников детских домов региона.